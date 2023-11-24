Spotçu alev alev yandı, 5 milyon TL'lik zarar oluştu

ANTALYA'da,spotçuda çıkan yangında, dükkanda yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki ikinci el ve sıfır ev eşyaları satan spotçuda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan dükkandaki kanepe, çamaşır ve bulaşık makineleri ile diğer ev eşyaları tamamen küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları da sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Dükkanda 400'e yakın beyaz eşya ve kanepe bulunduğu, toplam zararın yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi.