Bakan Ersoy: Turizmde dünyanın süper ligindeyiz KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı Ocak- Ekim döneminde toplam ziyaretçi sayısının 50,2 milyon, aynı dönem gelirinin 42 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik harcamada ise bu yıl sonunda 100 dolar hedeflediklerini belirterek, "Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor, Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz" dedi.

KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı Ocak- Ekim döneminde toplam ziyaretçi sayısının 50,2 milyon, aynı dönem gelirinin 42 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik harcamada ise bu yıl sonunda 100 dolar hedeflediklerini belirterek, "Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor, Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB), bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 'Sürdürülebilir Turizm' ana teması ile Belek'teki bir kongre merkezinde yapılıyor. Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda turizm temsilcisi katıldı.

10 AYDA 50,2 MİLYON TURİST, 42 MİLYAR DOLAR

Turizmde dolu dolu bir yılın daha sonuna gelindiğini belirten Bakan Ersoy, "2023 yılında OVP hedefi olarak 55,6 milyar dolar turizm geliri ilan etmiştik. Şubat ayı başında yaşadığımız asrın deprem felaketi, ardından seçim süreci ve şimdi İsrail'in Gazze saldırılarının uluslararası etkilerine rağmen hedeflerimize çok yakınız. 2023 yılı Ocak- Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı. Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58'lik artış göstermiştir. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak- Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20 oranında bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz" dedi.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 100 DOLAR

Bir başka başarının da kişi başı gecelik harcamada elde edildiğini söyleyen Ersoy, "2017 yılını Türkiye 65 dolarla kapatmıştı. Hayata geçirmiş olduğumuz başarılı politikalar sonucu 2022 sonunda bu rakamı 89 dolara kadar taşımıştık. Bu yıl ise 100 dolar olarak tamamlamayı hedefliyoruz. 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini, kasım ayı itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 arttırdık. Tesislerin tamamının Bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştık" diye konuştu.

'TURİZMDE DÜNYANIN SÜPER LİGİNDEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor; Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Turizmi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de ise hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. İnşallah her zaman olduğu gibi, siz değerli sektör paydaşlarımızın da özverili çalışmaları ve destekleriyle hedeflerimizi birer birer tutturacağız."

ULUSLARARASI TANITIM

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslararası tanıtım çalışmalarından bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

"2023 yılında toplam 33 ülkenin ulusal kanallarında çok yoğun tanıtım yaptık. 200'den fazla ülkede yayın yapan BBC World, Bloomberg, Euronews, CNN International ve El Cezire International gibi global haber kanallarıyla anlaşma imzaladık. Yine dünyada 200'den fazla ülkede dijital tanıtım çalışmaları yapıyor, pazar ve ürün çeşitliliğini hedefliyoruz. Dijital mecralarda tanıtıma da büyük önem veriyoruz. GoTürkiye Instagram hesabımız sahip olduğu 3 milyonu aşkın takipçisi ile dünyada ülke hesapları arasında ikinci sırada yer alıyor. Resmi Youtube hesabımız ise yine ülke hesapları arasında dünyada birinci sırada. Aynı zamanda Çin ve Rusya'nın özel sosyal medya hesaplarında da iletişimimiz devam ediyor. Resmi turizm platformumuz olan GoTürkiye web sitesi 10 ayrı dilde yayın yapıyor. Bu platformda tarih, sağlık, doğa, inanç, bisiklet ve golf turizmi ile gastronomi gibi 60'a yakın konuda deneyim başlığı bulunuyor."

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZİMDE ANLAŞMA YAPAN İLK ÜLKE

Global Sustainable Tourism Council protokolü ile Türkiye'nin, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında bugüne kadar 7 bin 568 tesisimiz Birinci Aşama Sertifikası, 634 tesisimiz ise Üçüncü Aşama Sertifikası almış bulunuyor. Halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında 809 tesisimizin de belgelendirme süreci devam etmektedir. Toplamda belgelendirme sürecine dahil olan bu 9 bin 11 tesisin bin 357'si ise Antalya'da bulunuyor. Yani Antalya turizmdeki liderliğini, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve hassasiyet ile güçlü bir şekilde destekleyerek devam ettirmekte" ifadelerini kullandı.

TURİZMDE ALTYAPI YATIRIMLARI

Turizmdeki altyapı yatırımlarından da bahseden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri verdi:

"2002-2023 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi, ücretsiz halk plajı yapımı ve sürdürülebilir turizm kapsamındaki faaliyetler için yaklaşık 3,6 milyar TL kaynak kullanılmış olup, bu kaynakla gerçekleştirilen yatırımların güncel değeri 22,5 milyar TL'dir. Bu kaynağın yaklaşık 2 milyar TL'si 2018- 2023 yılları arasındaki çalışmalarda kullanılmıştır ki bunun da güncel değeri 4,3 milyar TL'dir. 2023 yılı için kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için ayırdığımız kaynak miktarı ise 1,5 milyar TL'yi geçmiştir."

6 YENİ HALK PLAJI PROJESİ

2019'da başlattıkları Ücretsiz Halk Plajı Projesi kapsamında bugüne kadar 15 projeyi tamamladıklarını belirten Ersoy, "Bunlardan Antalya'da Bostanlık, Alacasu ve Küçük Çaltıcak; Muğla'da Bodrum Türkbükü ve Bodrum Torba halk plajları, 2023 yılında hizmete açtığımız projelerdir. 2024 yılında ise Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova, Bodrum Yalıkavak, Çeşme Ovacık, Adana Karataş ve Giresun Merkez olmak üzere 6 yeni halk plajı daha yapmayı planlıyoruz. Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRK ARKEOLOJİSİNİN ALTIN ÇAĞI

Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojik kazı çalışmalarının yine hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir oranda artırdıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Arkeolojik alanlarımızdaki yapıları, bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem Türk arkeolojisinin 'Altın Çağı' olacaktır" dedi.

TARİHİ REKOR BEKLENİYOR

2023 yılı sonuna gelindiğinde Türkiye ve Antalya'nın, turizmde rekorların kırıldığı bir yılı yaşayacağını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ise kentin şimdiden 15 milyonu geçtiğini ve 16 milyon ile tarihi bir rekora ulaşmasının beklendiğini söyledi. Böcek, Antalya'nın nitelikli yatak kapasitesi ve hizmet anlayışıyla ülkemizdeki gecelemenin yaklaşık 45'ini gerçekleştirerek en büyük katkıyı sunduğunu dile getirdi. Antalya'nın yerli, yabancı yoğun göçe maruz kalması ve nüfusunun 10 katı 25 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının birtakım sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Böcek, ulaşım, altyapı ve çevre yönetiminde artan iş yükünün bu sorunların başında geldiğini söyledi.

'GENÇ BİR DESTİNASYONUZ'

Kongrede turizm gündeminde yer alan konu başlıklarının ele alınacağını söyleyen AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Mevcut potansiyelimiz ile turizmi besleyen kaynaklara, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış coğrafyamız, dünya tarihine damga vuran arkeolojik varlıklarımız, doğal zenginlikler, turizm çeşitliliği yaratan farklı konseptler, dünya standartlarının üzerinde hizmet verdiğimiz konaklama işletmelerimizle birlikte dünyadaki turizm liderleri arasında yer alıyoruz. Ülkemiz, çeşitli aralıklarla meydana gelmiş, ulusal ve küresel ölçekteki tüm krizleri en üst düzeyde yönetebilmiş, yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen her zaman dünyada en hızlı toparlanan bir destinasyon olmuştur. Antalya ve Türkiyesiz bir dünya turizminden bahsetmek söz konusu olamaz" diye konuştu.