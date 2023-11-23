Antalya'da öğrenci servisleri denetlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Kuzdere ve Tekirova mahallelerinde okul servislerine yönelik denetimlerde, ehliyet, muayene, emniyet kemeri, kamera, lastik ve yangın tüpü kontrolleri yapıldı.

Denetimler, jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

23 servisin kontrol edildiği denetimde, belirtilen şartlara uymayan 3 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araçlardaki öğrencilere boya kitabı hediye edildi.

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