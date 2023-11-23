Antalya'da düzenlenen TÜRKPA'nın ihtisas komisyonları toplantısı sona erdi TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı ile Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı ile Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantı kapsamında oturumlar gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ihtisas komisyonlarının katıldığı toplantıda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Türkiye'den katılan parlamenterler, tecrübelerini paylaştı, fikir alışverişinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı toplantının kapanış oturumunun ardından, Türkiye ile Azerbaycan arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin işbirliği protokolüne imza koydu.

Karşılaştıkları her sorunun çözümünde başvurmaları gereken desteğin, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade eden Atabek, "Kadınların sosyal hayatın her alanında karar alma süreçlerini de içerecek şekilde bulunmasını başarmak için başka kültürlere öykünmeye, onlardan örnek almaya ihtiyacımız yoktur. Asıl olan Türk kültür kodlarında yer alan kadının güçlü karakterinin keşfedilmesi ve günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden ortaya konulmasıdır." diye konuştu.

Atabek, kadın politikaları alanında düzenlenen işbirliği toplantısıyla önemli bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Bu işbirliği sürecini devam ettirmeli ve kurumsallaştırmalıyız. Bu alanda gerçekleştirilen etkinlikleri artırmalı ve çeşitlendirmeliyiz." dedi.