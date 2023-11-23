12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi, Antalya'da başladı Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi, Antalya'da başladı.

Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi, Antalya'da başladı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye, Rusya, ABD, Arjantin, Uruguay, Moldova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeden 80'i yabancı 120 firma katıldı.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, sektördeki ihracatın artmasında fuarların, zirvelerin ve yurt dışı alım heyet ziyaretlerinin etkili olduğunu söyledi.

Zirvede yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek yıllarca sürebilecek işbirliklerinin temellerini attıklarını dile getiren Öksüz, yerli ve yabancı firmaların 3 gün sürecek zirvede 5 binden fazla görüşme yapacağını bildirdi.

Pazar büyüklüğü açısından 12 milyar dolara ulaşan bir sektör olduklarını ifade eden Öksüz, bu zirveden de sektörün yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasını beklediğini kaydetti.

Zirve, 25 Kasım'a kadar devam edecek.