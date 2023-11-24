Operanın vazgeçilmezleri "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" Antalya'da sahneye taşınacak ZEHRA TEKECİ - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan ve yaklaşık 133 yıldır birlikte sahnelenen "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci" operalarını sanatseverlerle buluşturacak.

ZEHRA TEKECİ - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan ve yaklaşık 133 yıldır birlikte sahnelenen "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci" operalarını sanatseverlerle buluşturacak.

İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "verismo" akımının başyapıtları arasında kabul edilen iki eser, yarın Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Antalya prömiyerini yapacak.

İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" ile Ruggero Leoncavallo'nun bestelediği "I Pagliacci" operası bir sahneleme geleneği olarak yaklaşık 133 yıldır olduğu gibi birbiri ardına sergilenecek.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan tek perdelik eseri, Sicilya'nın bir köyünde geçen yasak aşkı ve neden olduğu yıkımı anlatıyor.

Leoncavallo'nun operasında ise kıskançlığı hastalık halini almış, kendisinden oldukça küçük olan karısını ve aşığını sahnede gösteri sırasında öldüren palyaço Canio'nun dramı ele alınıyor.

Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan, koreografisini Bader Çakan'ın yaptığı eserlerde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetecek.

Başkemancılığı Fahrettin Arda'nın üstlendiği eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanıyor.

"Cavalleria Rusticana" prömiyerinde Arzu Yaman "Santuzza"yı, Burak Pektaş "Turiddu"yu, Tamer Peker "Alfio"yu, Seçil Fenercioğlu "Lola"yı ve Tuğçe Oğuzülgen "Mamma Lucia" rolünü canlandırıyor.

"I Pagliacci" eserinde ise Göksay Yaran "Canio", Nurdan Küçükekmekçi "Nedda", Serhat Konukman "Tonio", Umut Tarık Akça "Silvio" ve Devrim Demirel "Peppe" rolüyle sahnede olacak. Temsilde, "Commedia Dell'Arte Dansçıları" rolünü ise Mustafa Kaya ve Cemre İpek Velioğlu canlandıracak.

Sahnede sanatçılara eşlik edecek Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve Antalya DOB çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırılıyor.

- "Geleneği bozmadan aynı şekilde devam ettiriyoruz"

Ayşe Dağıstanlı Parlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde prömiyer heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Her ikisi eserinde oldukça sevilen operalardan olduğunu belirten Parlar, "Cavalleria Rusticana küçük bir Sicilya köyünde geçen aşk üçgenini konu ediyor. Bir karakter ihanete uğruyor ve sonunda bir trajedi yaşanıyor. Ardından ise I Pagliacci'de yine aynı mekanda, aynı kasabaya bir tiyatro kumpanyası geliyor ve bu ekibin içerisinde bir trajedi yaşanıyor. Her iki eser de yazıldıkları dönemde bir yarışmada başarı kazanıyor ve ödül aldıkları için yıllardır ardı ardına oynanıyor. Biz de o geleneği bozmadan aynı şekilde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Parlar, eserlerin sahne önü kadar arkasında da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Hazırlıkların aylar önce başladığını ileten Parlar, "Müzikal hazırlık çok önceden başladı. Sahne çalışmalarına bir aylık süreçte hazırlandık. Cavalleria Rusticana kendi başına zaten büyük bir eser, I Pagliacci uzunluğu ve müzikal olarak hem orkestra, solistler ve koro için oldukça zor. Her ikisi de çok dolu eserler olduğu için arkadaki çalışmanın çok sistematik gitmesi gerekiyor. O nedenle hazırlıklarımız koşuşturmalı geçiyor. Fazlasıyla heyecanlı ve mutluyuz. Çok güzel hazırlandık. Eserleri keyifli bir şekilde sahneye aktarabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tüm sanatseverleri bekliyoruz"

I Pagliacci'de Canio rolünü canlandıran tenor Göksay Yaran da "Önemli ve sevilen iki opera eserini bu sezon sahneleyeceğiz. Ben bir ihanet hikayesiyle sahnede olacağım. Karakterimin iç çatışmalarını yansıtmaya çalışacağım. Çok güzel hazırlandık, 4 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

I Pagliacci'de Nedda rolünü canlandıran Nurdan Küçükekmekçi ise esere büyük bir heyecanla hazırladıklarını belirtti.

Seyircinin sahnelenme ve konu bakımında eserleri ilginç bulabileceğini ifade eden Küçükekmekçi, "İlk opera büyük bir dram içeriyor, seyirci o psikolojiden çıkıyor kısa bir aradan sonra çok şaşalı ve eğlenceli bir dünyaya gözlerini açıyor. Fakat oyunun ilerleyen dakikalarında gerçek hayatın bambaşka olduğu görülüyor. Bu birleşim güzel bir sergileme oluyor. Eminim seyirci de sevecektir." şeklinde konuştu.