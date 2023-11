Züccaciye sektörü, ihracatı artırmak için ABD, Japonya ve Kanada'ya yöneldi HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, ihracatta ABD, Japonya ve Kanada'ya yöneldiklerini belirterek, "Bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, ihracatta ABD, Japonya ve Kanada'ya yöneldiklerini belirterek, "Bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi'ne katılan Öksüz, AA muhabirine, ülkede en fazla ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olduklarını söyledi.

Pazar büyüklüğü açısından 12 milyar dolarlık rakama sahip olduklarını belirten Öksüz, bu yıl 9 aylık verilere göre, yüzde 3'lük daralma yaşamalarına rağmen yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını kaydetti.

Geçen yıla göre seneyi yüzde 2'lik küçülmeyle kapatacaklarını ifade eden Öksüz, "Son 5 yıldır yüzde 55 büyüdük ihracatta. Dolayısıyla 1-2 yılı, o yapmış olduğumuz büyümedeki ciroları kalıcı hale getirdiğimiz bir zaman olarak görüyorum." diye konuştu.

- Züccaciyede en fazla ihracat İngiltere'ye

Sektör olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yaptığımız ülke İngiltere, sonra Almanya, İtalya, Fransa, İsrail şeklinde devam ediyor. En fazla ihracatı yüzde 58'lik payla Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Ama en büyük hedef pazarımız Uzak Doğu. Hedef pazarlarımız arasında, en fazla ithalat yapan ülke ABD, Japonya ve Kanada, bu ülkeleri önemsiyoruz. Çünkü bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır."

- Hedef ülkelere ticari heyet ziyaretleri

Öksüz, sektördeki ihracatı artırmak amacıyla zirve buluşmaları, fuarlar, ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kenya, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Vietnam'a giderek yeni işbirliklerinin temellerini attıklarını dile getiren Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş nedeniyle Avrupa'daki birçok firma Rusya pazarından çıktı, Türkiye üzerinden o pazarı yürütmeye çalışıyorlar. O açıdan Rusya önemli. Suudi Arabistan, bundan bir kaç sene öncesine kadar en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesiydi, şimdi siyasi ilişkilerin toparlanmasıyla tekrar ihracat artmaya başladı. Vietnam, nüfusuyla önemli, orada eskiden daha çok sokakta yemek yenirken, pandemiden sonra evde yemek yapılmaya başlandı ve bizim ürünlere karşı ilgi arttı. İngiltere zaten en fazla ihracat yaptığımız ülke."

Ticari heyet ziyaretlerinde hedef pazarları belirleyerek planlama yaptıklarını belirten Öksüz, yerli ve yabancı firmaları buluşturarak yüz güldürecek nitelikte ticaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- Yurt dışında Türk ürünlerine ilgi yüksek

Avrupa pazarındaki başarılı çalışmaları tüm kıtalara da yaymak istediklerine işaret eden Öksüz, "Markalaşma, ürün kalitesi konusunda Türk ürünleri iyi bir konumda. Avrupa'daki konumumuz Türk ürünlerinin kalitesini ve algısını gösteriyor. Camda dünya ikincisi, dünya beşincisi şirketlerimiz var. Porselende, çelikte, plastikte çok önemli firmalarımız var. Bunlar her yıl kendilerini geliştirerek önemli yatırımlarla büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Öksüz, gittikleri ülkelerde Türk dizilerine karşı da ilgi olduğunu, dolayısıyla Türk ürünlerine daha sempatiyle bakıldığını gördüklerini söyledi.