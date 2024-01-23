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        Antalya'da korsan taksi denetimi

        Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:47
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        Antalya'da korsan taksi denetimi
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        Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taksiciliğin önlemesine yönelik 1-21 Ocak tarihlerinde çalışmalar yaptı.

        Uygulamalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 128 sürücüye ceza kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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