Antalya'da korsan taksi denetimi

Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taksiciliğin önlemesine yönelik 1-21 Ocak tarihlerinde çalışmalar yaptı.

Uygulamalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 128 sürücüye ceza kesildi.

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