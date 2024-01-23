Tarım ve orman konulu fotoğraf sergisi Antalya Havalimanı'nda sanatseverlerle buluşturuldu Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisi, Antalya Havalimanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisi, Antalya Havalimanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye giren tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini konu alan eserler Antalya Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde sergileniyor.

Fotoğraf sergisi 26 Ocak'a kadar devam edecek.