Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Anthony Hopkins'ten Kim Kardashian'a 'Hannibal Lecter' göndermesi - magazin haberleri

        Anthony Hopkins'ten Kim Kardashian'a 'Hannibal Lecter' göndermesi

        Anthony Hopkins, Kim Kardashian'ın yeni çıkardığı yüz şekillendirici bandı takarak, yamyam seri katil 'Hannibal Lecter' karakteri göndermeli espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 11:52 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardashian'a 'Hannibal' göndermesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İki Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, Kim Kardashian'ın çıkardığı yeni yüz şekillendirme maskesini takarak 'Hannibal Lecter' karakterini canlandırdığı sosyal medya mesajıyla gündemde.

        Anthony Hopkins, 1991'de kendisine 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 'Kuzuların Sessizliği' (The Silence of the Lambs) filmindeki rolünü, yeniden canlandırarak Kardashian'a esprili bir mesaj gönderdi.

        Filmde insan eti yiyen seri katil 'Hannibal Lecter' karakterinin ısırmasını önleyen maskesi vardı. 87 yaşındaki Galli oyuncu Hopkins; çenesini, boynunu ve kulaklarını kapatan maskeyle kameraya bakarak; "Merhaba Kim, kendimi şimdiden 10 yaş gençleşmiş gibi hissediyorum" dedi. Filme saygı duruşunda bulunan Hopkins, Kardashian'ı açıklama kısmına etiketleyerek, "Teşekkür ederim Kim. Akşam yemeğine gelmekten çekinme" diye yazdı.

        Anthony Hopkins, 'Kuzuların Sessizliği'nde yamyam seri katil Dr. Hannibal Lecter rolüne hayat verdi

        REKLAM

        Sinema tarihinin en beğenilen gerilim filmlerinden 'Kuzuların Sessizliği'nde Hopkins, FBI stajyeri Clarice Starling'i canlandıran Jodie Foster ile başrolleri paylaşmıştı. Filmde; "Bir nüfus sayımı görevlisi bir keresinde beni test etmeye çalıştı. Karaciğerini biraz bakla ve güzel bir Chianti ile yedim" diyen 'Hannibal', filmin sonunda 'Starling'e tekrar eski bir dostunu akşam yemeğinde ağırlayacağını söylüyordu.

        Anthony Hopkins'in yamyam karakteri göndermeli sosyal medya mesajı büyük ilgi gördü. Oyuncunun mizah yeteneği hakkında övgü dolu mesajlar yağdı.

        Kim Kardashian'ın Anthony Hopkins paylaşımı

        Paylaşım, Kim Kardashian'ın da dikkatini çekti. Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kardashian, Anthony Hopkins'in gönderisini Instagram hikâyelerinde paylaşarak "Çığlık atıyorum" mesajını yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kim kardashian
        #Anthony Hopkins
        #maske
        #Hannibal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri