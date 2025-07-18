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        Haberler Magazin Aras Aydın, eşi Melis Birkan için paylaştığı doğum günü mesajı sosyal medyayı ikiye böldü - Magazin haberleri

        Aras Aydın sosyal medyayı ikiye böldü

        Aras Aydın, eşi Melis Birkan'ın 43'üncü yaşını duygusal sözlerle kutladı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Aydın'ın doğum günü mesajını romantik bulurken bazıları da eleştirdi; "İleride kocam gelip bunu benimle paylaşmak yerine gidip orada burada paylaşsa sinir olurum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:44
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        Sosyal medyayı ikiye böldü
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        2022'de kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile nikâh masasına oturan Aras Aydın, eşinin 43'üncü yaşını sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

        "AŞK İŞİNDE TUTSAK OLMAK PEK HAVALI"

        Eşinin fotoğraflarını paylaşan Aras Aydın, "Benim duru, sade güzeller güzeli, biricik karıcığım... Senin olmadığın bir hayat dilimi düşünmek çok zor. İyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz ve iyi ki benim pırıl pırıl, tertemiz kalpli, yetenekli, ışıklı karımsın. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Her koşulda arkandayım ve seni çok seviyorum. Bu aşk işinde tutsak olmak pek havalı. Gece perdesi hafif aralı, Bugün de yarın da ellerinden konuşalım" ifadelerini kullandı.

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        TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

        Ancak Aras Aydın'ın bu mesajı sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü. Bazıları oyuncunun bu sözlerini romantik bulurken, bazıları da gereksiz bulundu. İşte sosyal medyada Aras Aydın için yapılan yorumların bazıları şöyle;

        * "Adam evde de bu kadar çok konuşuyorsa kötü ya."

        * "Herkese bir tane Aras Aydın manifestliyorum."

        * "Duygularını ifade etmekten çekinmemek."

        * "Mesela güzel şeyler yazmış ama ileride kocam gelip bunu benimle paylaşmak yerine gidip orada burada paylaşsa sinir olurum. Kime ne bizim aşkımızdan. Show gibi reklam geliyor. Samimi değil."

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        #Aras Aydın
        #melis birkan
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