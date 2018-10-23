Arka Sokaklar dizisi 492. yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Cuma günü yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Arka Sokaklar dizisi oyuncuları ve 492. yeni bölüme dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 492. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Rıza Baba, suç örgütü lideri olduğu iddia edilerek gözaltına alınıyor!

Rıza Baba'nın evinden çıkanlar onu zora sokuyor! Peki Rıza Baba'ya bu tuzağı kim kurdu? Gerçekler ortaya çıkacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Altan'ın başında bulunduğu çete Mesut'un başına ödül koyar. Bu ödül yüzünden tüm kelle avcıları Mesut'un peşine düşer. Mesut bu olaya temkinli yaklaşır ve ekipten gizli bu olayla uğraşır. Sürekli arkasını kollamak zorunda kalan Mesut, bu durumdan kurtulmak için bir plan yapar. Bu planın içinde İzmir'den gelen ve bu çetenin içinde yer alan Halis Komiser de vardır. Amacı hem çete liderini yakalamak, hem de Halis'in iç yüzünü ortaya çıkarmaktır. Rıza Baba ve diğer ekip arkadaşları bu olayı sonradan öğrenirler. Plan sonuca ulaştığında ise, ekip için iş işten geçmiş olur.

Senaryosunu Ozan Yurdakul - Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar 492. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ