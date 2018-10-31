Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamı 493. yeni bölümü ile Kanal D'de ekranlara gelecek. Rıza Baba, sorgu sırasında evde ele geçen paraların içinde bulunduğu çantayı Özer Müdürden aldığına dair fotoğraflı kanıtla karşılaşır. O çantada Altan ve Halis Komisere ait delillerin olduğunu açık etmemek için karşı bir savunma sunmaz. Özellikle bir suçlama onu şok eder. İşte, Arka Sokaklar 493. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 493. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Altan'ın serbest kalmasını sağlayan hakimi öldürmekle suçlanır. Sorgu sonrasında Rıza Baba, tutuklu yargılanmak üzere hapse girer. İşte, Arka Sokaklar 493. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Babanın gözaltına alınması ile büyük şaşkınlık yaşıyor!

Uyuşturucu çetesinin patronu Altan'ın serbest bırakıldığını öğrenen ekip şok olur. Rıza Baba, bu konu ile ilgili İzmir Emniyetinin müdürü Özer ile konuşur. Özer, Altan ve Halis'in işbirliği içinde olduğunun kanıtları olan dosyayı Rıza Babaya verir. Rıza Baba, olayın soruşturmasını bu dosya üzeriden yürütecek iken tatsız bir olay yaşanır. Altan ve Halis boş durmamışlardır. Ekibi ve Rıza Babaya büyük şaşkınlık yaratan bir planları vardır.

Halis, teşkilatın ve yargı kurumunun içindeki kara ayaklarını harekete geçirir. Medyayı da kullanarak Rıza Babanın gözaltına alınmasını sağlar. Gözaltı kararındaki rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları Rıza Babanın evine yerleştirilmiş içi para dolu çanta ile desteklenmiştir. Ekibimiz bu olayın büyük bir kumpas olduğuna dair düşünceleri nettir.

Senaryosunu Ozan Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar Cuma akşamı saat 20.00'da 493. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek.

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