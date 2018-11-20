Arka Sokaklar dizisi 496. yeni bölümü ile Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Pınar'ın kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz olarak kullanılıyor! Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir. İşte, Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ARKA SOKAKLAR 496. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ekip, silah kaçakçılarıyla karşı karşıya geliyor!
Rıza Baba ziyaretine kimseyi istemez. Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip Nimet’e tuzak kurar. Hakan gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.
Arka Sokaklar 496. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.