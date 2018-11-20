Arka Sokaklar dizisi 496. yeni bölümü ile Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Pınar'ın kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz olarak kullanılıyor! Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir. İşte, Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 496. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, silah kaçakçılarıyla karşı karşıya geliyor!

Rıza Baba ziyaretine kimseyi istemez. Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip Nimet’e tuzak kurar. Hakan gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

Arka Sokaklar 496. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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