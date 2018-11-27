Arka Sokaklar dizisi 497. yeni bölümü ile Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. İşte, Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ARKA SOKAKLAR 497. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Rıza Babanın kalp krizi geçirmesi ve torunu Zeyno'nun kaçırılışı yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor!
Rıza Babanın içeriye düşmesine neden olan çetenin patronu, son olayda kaybettiği silahların öcünü almak için Ali'nin kızı Zeyno'nun kaçırılma emrini veriyor. Bu kaçırılma olayını da cezaevindeki Rıza Babaya iletiyor. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrendikten sonra kalp krizi geçiriyor. Hastaneye götürülüp, hemen ameliyata alınıyor. Zeyno'nun kaçırılmasından dolayı perişan olan ailesi ve ekip arkadaşları bu haberi aldıktan sonra ikinci şoku yaşıyorlar.
Ekip, zaman kaybetmeden Zeyno'yu bulmak için harekete geçiyor. Ellerindeki delilleri ve yakaladıkları çete elemanlarından yavaş yavaş Zeyno'nun tutulduğu yeri bulmaya yaklaşıyorlar. Bu sırada ekip, öfkeden gözü dönen Ali'yi tutmaya ve operasyonların başarılı gitmesine çaba harcıyor. Çetenin patronu ekibin eline geçirdiği silahlar ile Zeyno takasını önerince ekip düşünmeden kabul ediyor. Silahlar teslim edildikten sonra Zeyno'nun adresini öğrenen ekip zaman kaybetmeden o yere gidiyor. Ali, kızına kavuşacak olmanın düşüncesiyle ekipten ayrı hareket ediyor ve onu kötü bir sürpriz bekliyor!
Arka Sokaklar 497. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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