ARKA SOKAKLAR 507. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 22 Şubat Cuma günü ekranlara gelen heyecan dolu son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR 506. BÖLÜM ÖZETİ

Umut Bebeğin ölümü ve Volkan'ın durumu ile büyük bir acı yaşıyor!

Derman, Mesut'tan intikam almak için arabasına bomba yerleştirir. Mesut, yaşayacakları acının farkında olmadan normal yaşamına devam eder. Umut'u, Volkan ile kreşten aldıktan sonra yola koyulur. Derman, adamı ile birlikte onları takip eder. Volkan, onları fark eder. Mesut, takip edenin Derman olduğunu düşünür ve onları pusuya düşürebilmek için arabadan iner. Volkan, Umut Bebek ile oradan uzaklaşır.

Derman, gözden kaybolan arabayı yakalayamayacağını anlar ve bombanın kumandasına basar. Mesut, patlamanın olduğu yere geldiğinde Umut'un öldüğünü ve Volkan'ın ağır yaralı olduğunu görür. Ekip ve Selin, gördükleri bu manzara karşısında yıkılırlar. Durumu kritik olan Volkan hastaneye kaldırılır. Olay yerinde feci şekilde ölen Umut Bebek ise, bir sonraki gün defnedilir. Ekip ve Mesut, bu acıya sebep olan Derman'ı yakalamak için her koldan harekete geçer...