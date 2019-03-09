Arka Sokaklar 508. son bölümün ardından seyirciler yeni bölümün fragmanını bekliyor. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı Arka Sokaklarda Mesut için durumlar hiç iyi gitmiyor. Hüsnü ile arası bozulan Mesut intihara mı kalkışıyor?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar ekranlara gelen 508. son bölümün ardından dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR 508. SON BÖLÜM ÖZET

Mesut kendisini lanet gibi takip eden ölümlerden, olumsuz olaylardan sonra psikolojik olarak bitmiştir. Umut olayı da üstüne tuz biber ekmiştir. Üstüne üstlük hem Selin, hem de ekip arkadaşları ona sırtlarını dönmüştür. Selin ile Umut'un mezarında karşılaşan Mesut kendisine bir hiç gibi davranan sevdiği kadını görünce üzüntüsü ikiye katlanır.

Yalnız kalan Mesut alkolün de etkisiyle depresif bir hale girer. Karar vermiştir. Artık dünyada olmasına gerek yoktur. Hüsnü'nün önünü keser ve ondan helallik ister. Ters bir karşılık alan Mesut daha da içine kapanır. Son olarak oğlu Tunç ile konuşan Mesut silahını şakağına dayar...