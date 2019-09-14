Arka Sokaklar 522. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ilk bölümünde, Mesut Komiser eski sağlığına geri dönerek Rıza Baba ile yaptığı iş birliği ile Salih'i kıskıvrak yakaladı. O anlar büyük bir heyecan uyandırdı. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR 523. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Arka Sokaklar 522. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da kanal tarafından yayınlandı.



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mesut, Salih ile karşı karşıya geliyor! Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor. Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!