Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın bu akşam ekranlara gelecek 529. bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Engin Müdür önderliğinde operasyon başlatılır. Ancak bu operasyonun sonucunda ekip tuzağa düştüklerini anlar. Çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir. Nazike ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır. İşte Arka Sokaklar 529. Bölüm Fragmanları...

ARKA SOKAKLAR 529. BÖLÜM FRAGMANLARI

Cemal, gizli görevde deşifre oluyor!

Polislerimiz gizli görev yürüterek Kolsuz’un mekanına Nadir’in mallarının ineceğini öğrenir ve baskın planları başlar. Mekanının yakıldığı haberini öğrenen Nadir deliye döner. Ve bunu yapanın Vladimir olduğunu düşünür. Polislerimiz de Vladimir’i araştırır ve kaldığı otelin önüne gelirler. Tam o esnada Vladimir’e saldırı gerçekleşir. Polislerimiz Kolsuz’un mekanına ikinci bir baskın için gittiği sırada çok fena tuzağa düşürülürler. Polislerimiz Vladimir’i sorguya alır; ancak dokunulmazlığı olduğunu öğreniriz. Nadir’in adamları, Ezgi’nin evine taktığı kameradan Cemal’i daha önce izlemişlerdi ve mal alışverişi yapıldıktan sonra Batur, Cemal’i tanır.

Selin’in, Seray’ın ölümünü araştırması sonucunda Kudret diye bir adama ulaşılır. Adamın yanında gidildiği sırada adam kaçmaya başlar fakat yakalanıp konuşturulur. Kudret’ten edinilen bilgiye göre istasyondaki kasada para ve laptop çantası vardır. Para çantasını Sinan getirmiştir. Öte yandan ise laptopta Nadir kendileri hakkında bilgiler görür ve laptopu yakar. Selin ve Mesut kafa dinlemek için gittikleri yerden döndükleri sırada lastikleri patlatılmıştır ve Sinan tarafından peşinden düşmesi konusunda bir not bırakılır.

Nazike Metin’in yanına Almanya’ya gitmek için vize alacağı sırada dolandırılır. İnsan tacirleri tarafından kaçırılır.

Pınar çok fazla midye yer ve ciddi derecede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Beklenmedik mutlu bir haberle karşılaşacaklardır.

ARKA SOKAKLAR 529. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 529. BÖLÜM 2. FRAGMANI