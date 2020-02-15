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Arka Sokaklar 542. son bölüm! Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar son bölüm Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da, Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'un başına ödül koyuyor. Peki, Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 542. son bölümü izlendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirirler. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Peki Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'un başına ödül koyuyor! Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirirler. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Arabada Nevres'in eşi ve çocuğu vardır. İkisi de çatışma sonrası ölmüşlerdir. Başta Mesut olmak üzere ekip bu manzara karşısında büyük üzüntü yaşarlar.

Nevres, ailesinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kurye ile anlaşır. Ailesinin ölümüne neden olan kişiyi ölü ve ya diri olarak getiren kişiye 5 Milyon Lira vereceğini söyler. Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bulurlar. Büyük bir çatışma çıkar. Mesut ve Selin, yanlarındaki koruma polislerinin ölmelerinden sonra iki kişi olarak kendilerini savunmaya çalışırlar; fakat, Kurye'nin ekibi kalabalıktır.

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