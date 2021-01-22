Arka Sokaklar dizisi 574. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Arka Sokaklar 575. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 575. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 574. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer’in peşine tek başına giden Bahar’dan haber alınamamaktadır. Bahar’a ulaşmak için her yol denenir. Herkes aranır. Emniyette gerilim devam etmektedir. Bu sırada Hüsnü Başkomisere bir telefon gelir.

Bahar, Zafer’in evinin uzağında bir mevkii de baygın olarak bulunmuştur. Mesut ve Selin hemen olay yerine intikal edip Bahar’ı hastaneye götürürler. Bahar ciddi şekilde darp almış ve baygındır. Selin ambulanstadır. Sağlıkçılardan aldığı ilk bilgilerde hiç iç açıcı değildir.

Bahar’ın durumundan haberdar olan Arif müdür soluğu İstanbul’da alır. Yeğeni Bahar’ın başına gelenlerden Hakan’ı sorumlu tutar. Öfkesine engel olamaz, sert bir çıkış yapar.

Selin’in sırt ağrıları nörinom rahatsızlığı nedeniyle devam etmektedir. Ağrılara dayanamadığı için Dr. Alize’nin verdiği ilaçları uyarılarına rağmen fazla içmektedir. Mesut uyarmaya, yardımcı olmaya çalışsa da, ağrıların dayanılmazlığı sebebiyle ona da çıkışır.

Kaçak durumda olan Zafer “Amca” lakaplı Servet Karaca’ya ulaşmaya çalışmaktadır. Zafer’in tek çıkış yolu Servet amcadır. Servet, Zafer’den pek hoşlanmamaktadır. Zafer’e son bir iyilik yaparak yurt dışına kaçmasına yardım eder. Ancak ekibimiz son anda Zafer’i bulur. Şimdi Zafer ve Hakan karşı karşıyadır.