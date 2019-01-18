Arka Sokaklar 502. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'da Kanal D ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanması gereken 502. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene olduğu gibi bu senede yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ARKA SOKAKLAR 502. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekranların en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında Arka Sokaklar 25 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da yayınlanması ön görülüyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Geçmişin sıkıntıları Mesut'un peşini bırakmıyor. Özel Harekatçı olduğu zamanlarda örgüte ağır darbeler vuran Mesut bu sefer yakalanmaktan kendini alamıyor. Ekip, Mesut'un akıbetini merak ederken o ölümle karşı karşıya kalıyor. Mesut, örgütün elinden sağ kurtulabilecek mi?