Arka Sokaklar'ın bu akşam da yayınlanması gereken yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle yeni yıl reklam anlaşmalarının yapıldığı dönemde diziler bir süre ekranlarda olmuyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı. Peki Arka Sokaklar 502. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? 11 Ocak KANAL D yayın akışı haberimizde.
ARKA SOKAKLAR 502. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? FRAGMAN ÇIKTI MI?
Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama da henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.
ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜM ÖZETİ
Mesut, Özel İstihbarat zamanlarından kalan bir sorunla karşılaşıyor!
Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar. Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar.
Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister. Rıza Baba mecbur kalır ve görevi Aylin'e verir. Takas vapurda gerçekleşecektir; fakat, ekibin müdahale edemediği bir olay gerçekleşir. Şebekenin adamı ile Aylin, boğazın serin sularına atlar. Çete ekibi saf dışı edebilmek için böyle bir harekette bulunur. Aylin, şebekenin adamları ile patronun buluşma alanına giderken büyük bir sorun yaşanır.
Mesut, Özel Harekat zamanlarından tanıdığı Ekrem ile bir dava yüzünden karşı karşıya kalır. Bir banka soygununa karışan eski bir istihbaratçı herkesi açık edecek listeye ulaşmıştır. Özel Harekatçıların tüm bilgilerinin olduğu bu listenin terör örgütlerine satılacağını öğrenen Mesut, Ekrem ile birlikte hareket eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ekrem, Mesut'un kellesini isteyen bir şebekenin çalışanıdır. Mesut'un hayatı tehlikededir...
KANAL D YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2019 CUMA
06:15 AKASYA DURAĞI - TEKRAR
08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL - YENİ BÖLÜM
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA - CANLI
12:15 GELİNİM MUTFAKTA - YENİ BÖLÜM
16:00 ARKA SOKAKLAR - TEKRAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER - CANLI
19:45 ARKA SOKAKLAR - TEKRAR
22:45 KANLI DÖVÜŞ - TV'DE İLK
00:45 KANLI DÖVÜŞ
02:45 GELİNİM MUTFAKTA - TEKRAR
05:00 KAVAK YELLERİ - TEKRARGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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