Futbol kulüpleri, koronavirüs salgını sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Premier Lig devi Arsenal, bu kriz ortamında malî yükü minimuma indirebilmek amacıyla futbolcuların maaşında kesinti yapmaya hazırlanıyor.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre; yöneticiler ve oyuncular geçtiğimiz iki hafta boyunca yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlayamadı.

İki taraf arasında birçok seçenek tartışıldı ancak oyuncuların hiçbir teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonunda A Takım oyuncularına bir yıl boyunca sürecek olan %12.5 değerindeki kesinti teklifi sunuldu. Bu teklif sırasında oyunculara eğer sezon devam etmez veya kapalı kapılar ardında tamamlanırsa kulübün malî durumun büyük bir tehlikeye gireceği açıkça belirtildi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerlerse oyunculara maaşlarının tamamını alabileceklerinin garantisi de verildi. 14 Nisan Pazartesi günü oyuncular arasında yapılan oylama sonucunda kadronun büyük bir çoğunluğu bu teklifi reddetti.