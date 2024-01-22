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        Sarp Sınır Kapısı'nda 2023'te 341 kaçakçılık olayı önlendi

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:20
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        Sarp Sınır Kapısı'nda 2023'te 341 kaçakçılık olayı önlendi
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        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi.

        AA muhabirinin, Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı verilere göre, sınır kapısından, geçen yıl 6 milyon 161 bin 289 yolcu geçiş yaptı.

        Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 341 kaçakçılık girişiminin engellendiği Sarp'ta, 1 milyar 79 milyon 396 lira değerinde ürün ele geçirildi.

        Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) haklarında yakalama kararı bulunan 1564 kişi, yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

        Sarp Sınır Kapısı'nda, 11 göçmen kaçakçılığı girişiminin de önlendiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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