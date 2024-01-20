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        Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu öldü; 1 yaralı

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne- oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü, yaralandı. Kazada ölen 7'nci sınıf öğrencisi Külünk'ün, kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 01:13 Güncelleme: 20.01.2024 - 01:15
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        Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu öldü; 1 yaralı
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        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne- oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü, yaralandı. Kazada ölen 7'nci sınıf öğrencisi Külünk'ün, kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.

        Kaza, akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk´e çarptı. Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI

        Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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