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        Artvin'de kamyonetin çarptığı anne ile oğlu öldü

        Artvin'in Arhavi ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 01:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 01:25
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        Artvin'de kamyonetin çarptığı anne ile oğlu öldü
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

        İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, Musazade Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Hülya (40) ile Ömer Nazım Külünk'e (12) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anne ve oğlunun cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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