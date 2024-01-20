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        Karne aldığı gün annesiyle kazada ölen Ömer, eve ekmek götürüyormuş

         ARTVİN'de, karnealdığı gün, kamyonetin çarpması sonucu annesi Hülya Külünk (40) ile birlikte ölen ortaokul öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün (12), elinde taşıdığı 3 ekmekle eve gittikleri ortaya çıktı. Baba Turan Külünk'ün, haberi yurt dışında aldığı ve cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:55
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        Karne aldığı gün annesiyle kazada ölen Ömer, eve ekmek götürüyormuş
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         ARTVİN'de, karnealdığı gün, kamyonetin çarpması sonucu annesi Hülya Külünk (40) ile birlikte ölen ortaokul öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün (12), elinde taşıdığı 3 ekmekle eve gittikleri ortaya çıktı. Baba Turan Külünk'ün, haberi yurt dışında aldığı ve cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Arhavi ilçesi Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö.´nün (18) kontrolünü yitirdiği 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ile oğlu Ömer Nazım´a çarptıktan sonra takla atıp, çay bahçesine devrildi. Anne oğul kaza yerinde hayatlarını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        ÇAMURA SAPLANIP, YÖN DEĞİŞTİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

        Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tedavisi tamamlanan sürücü İ.Ö. gözaltına alındı. İ.Ö.´nün ilk ifadesinde; viraj çıkışında arka tekerinin çamura saplanıp, aracın bir anda yön değiştirdiği, direksiyonu toparlamaya çalışırken çay bahçesine yuvarlandığı, yol kenarında yürüyen anne ve oğlunu ise fark etmediğini söylediği öğrenildi.

        EKMEKLER BAHÇEYE SAVURLMUŞ

        Kazada Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün, dün sınıfında karne heyecanı yaşadığı, öğretmeniyle çekildiği fotoğraf da yürek burktu. Annesiyle birlikte ölen Ömer Nazım Külünk'ün, kazadan dakikalar önce marketten alıp, elinde taşıdığı 3 ekmekle eve gittikleri ortaya çıktı. Bugün ise kaza yerinde, ekmeklerin çay bahçesine savulduğu görüldü.

        EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ YURT DIŞINDA ALDI

        Öte yandan eşi ve oğlunu trafik kazasında kaybettiğini yurt dışında çalışırken öğrenen 3 çocuk babası Turan Külünk'ün ise cenaze için memleketine doğru yola çıktığı belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, yarın Cumhuriyet Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanacak.

        'GERÇEKTEN BİR FELAKET'

        Komşularından Recep Taş, "Hiç olmayacak yerde böyle bir kaza yaşandı. Anne, çok iyi bir insandı. Ailecek çok değerli insanlar. Bu büyük bir acı, gerçekten bir felaket. Çocuk da çok zeki, çalışkan ve terbiyeli bir çocuktu. Çok üzgünüz" dedi.

        Ömer'in mahalle arkadaşlarından Yağız Bülent Özen (16), "Hepimizin başı sağ olsun. Kendisini tanıyoruz, ölmesine çok üzüldük. Bizim mahalleden çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendisinin hayalleri vardı. Küçükken TIR şoförü olmak isterdi" diye konuştu.

        Azra Zoroğlu da "Hülya abla çok iyi bir kadındı; çok severdim. Kendisini, kazadan saatler önce görmüştüm, selamlaşıp konuşmuştuk. Kazanın halen de şokundayız. Ömer daha çok küçüktü, arkadaşımızdı. Kamyonlara hevesi vardı, TIR'ları çok seviyordu. Mekanları cennet olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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