Türk savunma sanayisi tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan milli insansız hava araçlarına tam otonom görev yapan zırhlı kara araçları ekleniyor.
Yerli üreticilerden BMC, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) çok amaçlı zırhlı araç Amazon'un otonom sürüş yeteneğine sahip bir prototipini sergiledi.
Elektronik kontrollü sürüş sistemine ve başta gerçek zamanlı haritalama ve yapay zeka ile çevre farkındalığı gibi teknolojilere sahip olan aracın, tanımlı koşullar altında herhangi bir müdahale olmaksızın otonom sürüş gerçekleştirebileceği ve bu kapsamda uzaktan bir operatör müdahalesi ile de görev yapabileceği bildirildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan aracın, girilmesi zor ve tehlikeli yerlerde, silahlı kuvvetler için veya yardım amaçlı askeri ve sivil görevlerde risk olmaksızın kullanılabileceği belirtiliyor.
Meskun mahal ve asimetrik savaş ortamları için özel olarak geliştirilen Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı aracın, monokok gövdesi ve özel V tabanıyla mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı uluslararası standartlara koruma seviyesine sahip.
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