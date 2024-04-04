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        Haberler Magazin Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli?

        Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli?

        Dizi ve sinema oyuncusu Aslı Turanlı hayatı ile gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Turanlı'nın 428b takipçisi bulunuyor. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamlayan Aslı Turanlı daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu. Peki Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:39
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        Arka Sokaklar, Leke, 7 Kocalı Hürmüz gibi yapımlarda boy gösteren Aslı Turanlı hayat hikayesi ile araştırılıyor. Aslı Turanlı Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı. İşte Aslı Turanlı hayatı hakkında merak edilenler…

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        ASLI TURANLI KİMDİR?

        1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

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        Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

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