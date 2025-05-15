Aslıhan Doğan Turan: Huzur bulduğu yerde adamı kaçırmamak lazım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aslıhan Doğan Turan, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli semtinde gerçekleştirilen bir etkinlikte objektiflere poz verdi.

Ev eşyalarına çok merak olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, "Çok meraklıyım. Kıyafetten daha çok ev eşyalarına meraklıyım. Ev dekorları ilgimi çekiyor. Evdeki ürünlerin yaşanmışlıklarını seviyorum" dedi.

"KIŞ İNSANIYIM"

Ardından yaza göre kış mevsimini daha çok sevdiğini söyleyen Turan, "Kış insanıyım. Şömine ve kar seviyorum. Çocuklarım ve Arda için mutluyum, onlar yazı seviyor. Yaz gelsin tadındayken bitsin" diye konuştu.

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"FUTBOLCUYKEN DAHA ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM YANILMIŞIM"

Öte yandan Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan hakkında "Futbolcu Arda Turan ile evlilik mi, teknik direktör Arda Turan'la mı evlilik zor?" sorusuna, "Eskiden bu konuyla ilgili yanılgı yaşamışım. Futbolcuyken daha zor olacağını düşünmüştüm. Hoca olurken hiç rahatlamadık, daha stresli bir sektör. Güzel başarılar elde ettik" yanıtını verdi.

"HUZUR BULDUĞU YERDE ADAMI KAÇIRMAMAK LAZIM"

Turan, gazetecilerin "Stresliyken görünmeyeyim tarzı mı oluyor?" sorusuna, "Evinde huzur buluyor. Huzur bulduğu yerde adamı kaçırmamak lazım, ona göre davranıyorum. Bazen mağlubiyet oluyor, morali bozuk oluyor. Bunlar yaşadığımız şeyler" cevabını verdi.