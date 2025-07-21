ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2025 ATA AÖF üç ders sınav tarihi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30’da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav genellikle tek oturumda, yüz yüze yapılır. Yanınızda geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi bulunmalıdır.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Bir öğrenci hem mezuniyet üç ders sınavına hem deyYaz okuluna katılamaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı oln bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz. Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.