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        ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2025 ATA AÖF üç ders sınav tarihi

        ATA AÖF üç ders sınav tarihi belli oldu. Mezuniyet üç ders sınavı hakkı oln bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz. Peki ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:16
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        ATA AÖF sınavı tek oturumda yapılacak. Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusu paylaşıldı. İşte ATA AÖF üç ders sınav tarihi

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        ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

        24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30’da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav genellikle tek oturumda, yüz yüze yapılır. Yanınızda geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi bulunmalıdır.

        ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?

        Bir öğrenci hem mezuniyet üç ders sınavına hem deyYaz okuluna katılamaz.

        Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı oln bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz. Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.

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        Öğrenciler, yaz okulunda en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

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        Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.

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