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        Haberler Magazin 'Ata Demirer Gazinosu'nun yaz turnesi detayları belli oldu

        'Ata Demirer Gazinosu'nun yaz turnesi detayları belli oldu

        BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek 'Ata Demirer Gazinosu' yaz turnesinin detayları belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:33
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        Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sahnelenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile yaz turnesinde.

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        Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi Açıkhava sahnelerine taşıyor.

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        Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan, 'Komedi Gazinosu' formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' ile Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleriyle buluşacak.

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        Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yaz boyunca sahnede olacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

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        ATA DEMİRER GAZİNOSU TURNE TAKVİMİ

        11 Temmuz: Ayvalık Amfi Tiyatro, Balıkesir
        12 Temmuz: Altınoluk Amfi Tiyatro, Balıkesir
        14 Temmuz: Bodrum Antik Tiyatro, Muğla
        16 Temmuz: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
        17 Temmuz: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
        5 Ağustos: Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Bursa
        11 Ağustos: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
        12 Ağustos: Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM), Aydın
        30 Ağustos: Antalya Açıkhava Tiyatrosu, Antalya

        Kahkaha dolu, unutulmaz gazino akşamları için turnenin biletleri satışta.

        #Ata Demirer
        #bkm
        #ata demirer gazinosu
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