'Ata Demirer Gazinosu'nun yaz turnesi detayları belli oldu

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan, 'Komedi Gazinosu' formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' ile Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleriyle buluşacak.