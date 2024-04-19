Ata Demirer, yaz sezonuna hazırlanıyor

YAZ TURNESİNE ÇIKIYOR

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' ile yaz turnesi kapsamında açıkhava sahnelerinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırırken, özenle seçilmiş repertuvarıyla bir müzik şöleni yaşatacak.