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        Haberler Magazin Ata Demirer, yaz sezonuna hazırlanıyor

        Ata Demirer, yaz sezonuna hazırlanıyor

        Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen 'Ata Demirer Gazinosu' ile sezonunun son gösterisinde sahneye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:04
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        Gazino konseptini komediyle birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile Volkswagen Arena’daydı.

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        Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile sezonunun İstanbul’daki son gösterisinde sahne alan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile izleyenlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı.

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        YAZ TURNESİNE ÇIKIYOR
        Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' ile yaz turnesi kapsamında açıkhava sahnelerinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırırken, özenle seçilmiş repertuvarıyla bir müzik şöleni yaşatacak.

        #Ata Demirer
        #ata demirer gazinosu
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