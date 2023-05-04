Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 7 Mayıs'ta beklenen İstanbul mitingini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirecek. Büyük İstanbul mitingine gidecek olan vatandaşlarımız için İETT otobüs, metro ve marmaray ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir? sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Yeşilköy Millet Bahçesi miting alanına toplu taşıma ile ulaşım güzergahları...