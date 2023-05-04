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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanı adresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği İstanbul mitingi öncesinde araştırılıyor. Mitinge katılım gösterecek vatandaşların gözü "Yeşilköy Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanı nerede?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanı nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir?

    Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 7 Mayıs'ta beklenen İstanbul mitingini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirecek. Büyük İstanbul mitingine gidecek olan vatandaşlarımız için İETT otobüs, metro ve marmaray ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir? sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Yeşilköy Millet Bahçesi miting alanına toplu taşıma ile ulaşım güzergahları...  
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanı nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir?

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

    72T Yeşilköy - Taksim

    94Y Yeşilpınar - Bakırköy

    98H Metrokent - Bakırköy 

    98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanı nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir?

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

    Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

    A-04 ve A-31 Minibüsleri 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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