Türk masalının en tanınmış kahramanlarından biri olan 'Keloğlan' yeni yorumuyla beyazperdeye uyarlandı. 'Keloğlan-Yeni Masal' filmi 40 yıl aradan sonra 7 Eylül 2018’de sinema izleyicisi ile buluşacak. 1970'lerde Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı 'Keloğlan'a bu kez genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz hayat verdi. Habertürk'ten Arif Hür'e özel açıklamalar yapan oyuncu bazı çevrelerden gelen eleştirilere, "Keloğlan'ın sivri zekalı imajına, saf kimliğine sadık kalındı. Keloğlan'ın imajını zedelemedik" diyerek yanıt verdi.
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Bugüne kadar İsmail Dümbüllü, Öztürk Serengil ve Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan karakterinde bu kez sizi izleyeceğiz. Neler hissediyorsunuz?
Küçük yaşlardan beri televizyon ekranlarında takip ettiğim bir yapımdı. Zamanında Keloğlan'a hayat veren Rüştü Asyalı'yı defalarca izlemişliğim var. Sivri zekasıyla dikkat çeken keloğlan'ı beyazperdeye aktarabilme ve yıllar sonrada hatırlanacak olmak düşüncesi beni çok heyecanlandırdı.
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Filmin fragmanını izleyen kimi sinemaseverler 'Keloğlan'ın imajınızı bozduğunuzu iddia ediyor. Bu eleştirilere ne dersiniz?
Keloğlan'ın imajını bozup ortaya süper kahraman filmi çıkarttığımızı düşünenler var. Bu çok yanlış bir düşünce. Biz kesinlikle Keloğlan'ın imajını zedelemedik.
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Eleştiriler gerçeği yansıtmıyor yani?
Hayır. Pratik zekasıyla dikkat çeken, sempatik tavırlı ve hazırcevap Keloğlan'a sadık kalındı. Halk kahramanımızı yeniden hatırlattık diye düşünüyorum. Ama yine de yapıcı olduğu sürece her türlü eleştiriye açığım.
Saçlarını kazıtmak sizin için zor oldu mu?
Hayır. Filmin hazırlık sürecinde saçımı kazdırdım ve o halime kendimi alıştırmaya başladım. Daha sonra her set günü usturayla üzerinden geçildi.
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Filmin temel parolası nedir?
Doğa bilinci ve hayvan sevgisi. Filmde bir sahnede şöyle diyoruz; 'Kürkler sadece hayvanlara aittir, insanlara değil.' Tüm insanlığın yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını anlaması gerekiyor. Hayvanlara eşya muamelesi yapılmaması gerektiğini de özellikle vurguluyoruz. Her ebeveyn çocuklarını küçük yaştan itibaren hayvan sevgisiyle büyüttüğü takdirde daha yaşanılabilir bir topluma ulaşırız bana kalırsa.
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Bu filmin oyunculuk kariyerinize ne yönde etki edeceğinizi düşünüyorsunuz?
Oyunculuk anlamında beni ileriye taşıyacaktır. Çok değerli tiyatro üstatlarının hayat verdiği ve topluma mâl olmuş bir karakterden bahsediyoruz. Tarihe güzel bir not düşeceğimi umuyorum.
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Filmde Keloğlan’ın biricik aşkı Cankız’ı Yağmur Ün canlandırıyor.
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Doğa bilinci ve hayvan sevgisini modern fantastik bir film aracılığıyla çocuklara aktaran Keloğlan-Yeni Masal, animasyon karakterleriyle de çocukların yanı sıra her yaştan insanın dünyasına hitap etmeyi amaçlıyor.
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Rüştü Asyalı uzun yıllar Anadolu'nun saf, temiz ve dürüst kahramanı Keloğlan'a hayat vererek adından söz ettirmeyi başarmıştı.
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