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Eleştiriler gerçeği yansıtmıyor yani?

Hayır. Pratik zekasıyla dikkat çeken, sempatik tavırlı ve hazırcevap Keloğlan'a sadık kalındı. Halk kahramanımızı yeniden hatırlattık diye düşünüyorum. Ama yine de yapıcı olduğu sürece her türlü eleştiriye açığım.

Saçlarını kazıtmak sizin için zor oldu mu?

Hayır. Filmin hazırlık sürecinde saçımı kazdırdım ve o halime kendimi alıştırmaya başladım. Daha sonra her set günü usturayla üzerinden geçildi.