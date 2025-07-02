Avrupalı heyetten Öcalan deklarasyonu

Almanya Sol Parti Federal Milletvekili Ferat Koçak, İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısında heyet adına yaptığı konuşmada, 1970'li yıllarda ailesinin Sivas'tan Almanya'ya göç ettiğini, "demokratik süreci" desteklemekten kendisi, ailesi ve Almanya'daki seçmenleri için onur duyduğunu söyledi.

AA'daki habere göre Kürtlerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koçak, daha sonra metni Türkçe olarak okudu.

Koçak, Türk makamlarına, Kürt toplumunun tüm kesimleriyle gerçek, yapıcı bir diyalog ve barış müzakerelerine yönelik somut adımlar atmaları çağrısında bulunduklarını belirterek, "Tüm ilerici hareketlere, partilere ve Türkiye'deki halklara, bu sürecin başarısı için birlikte çalışma çağrımızı yineliyoruz. Ancak bu tür bir angajmanla kalıcı ve sürdürülebilir bir değişim sağlanabilir ve gerçekten demokratik bir Türkiye'nin yolu açılabilir. Bu süreç boyunca Türkiye, sınırları içindeki tüm insanların insan haklarına saygı gösterme, onları yerine getirme ve koruma yönündeki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Uluslararası bağlamın giderek daha fazla düşmanlık ve saldırganlıkla şekillendiği bir dönemde, Kürt meselesini diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için tarihi bir fırsat halen mevcuttur. Bu iki unsur, herhangi bir demokratik toplumun temel dayanaklarıdır" diye konuştu.