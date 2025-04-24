Avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Avukat Kazım Yiğit Akalın “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “Soruşturmanın gizliliğini ihlal etme” suçlarından Avukat Serkan Günel ise “Soruşturmanın gizliliğini ihlal etme” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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