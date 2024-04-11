Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!" Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında iddiaya göre tedirginlik yarattı. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden yaka paça çıkarıldı. Koç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yaptılar. Ayağıma bastılar şu an yürüyemiyorum. İnsanlara moral vermek istiyordum" dedi

DHA / Habertürk Giriş: 11.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:39 facebook

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