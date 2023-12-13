Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın´da haraç çetesi operasyonunda 4 tutuklama

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın´da haraç çetesi operasyonunda 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Nazilli´de vatandaşların tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., V.Ö., A.Ö. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Aydın'daki suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Aydın'daki suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Nazilli Belediyespor itiraz etti
        Nazilli Belediyespor itiraz etti
        Aydın'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü
        Aydın'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü
        Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza ke...
        Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza ke...
        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin davada sanıklara par...
        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin davada sanıklara par...