Aydın´da haraç çetesi operasyonunda 4 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Nazilli´de vatandaşların tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., V.Ö., A.Ö. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.