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        Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza kesildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde ender bulunan ve koruma altında bulunan salep soğanları bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:03
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        Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza kesildi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde ender bulunan ve koruma altında bulunan salep soğanları bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde devriye görevi sırasında T.İ yönetimindeki 09 AGD 962 plakalı otomobili durdurdu.

        Araçtaki aramada çuvalların içinde 130 kilo salep soğanı ele geçirildi.

        İfadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen T.İ'ye ender bulunan ve koruma altında olan bitkiyi topladığı gerekçesiyle 244 bin lira para cezası kesildi.

        Salep soğanları Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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