Aydın'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde gece, iki ayrı noktada 5 sokak köpeği, zehirlenmiş olarak ölü bulundu. Hayvanseverler sorumluların bulunup hak ettiği cezayı almasını isterken, polis soruşturma başlattı.

Çapahasan Mahallesi'nde iki ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak gömüldü. Polis, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, bölgede incelemelerde bulundu. Tığoğlu, "Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Bizim eskiden hayvanlarla iç içe yaşayan çok güzel bir Anadolu kültürümüz vardı. Ama ne yazık ki, maalesef bu yok oldu ve kayboldu. Şu anda sokakta hayvan olmamasını modernlik zanneden bir topluluk haline geldik. Çok yazık, bu çok üzücü bir olay. Çevremizde kedi ya da köpeğin olmadığı bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Bunun doğru olmadığını zaten biliyoruz. Bu hayvanların sonunun böyle olmaması gerekiyor. Bu duruma artık acilen bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Tığoğlu, köpekleri zehirleyen kişilerin bir an önce tespit edilip, hak ettiği cezayı almasını istedi.