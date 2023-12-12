"Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!

Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesinde önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak´ta meydana geldi.

EŞİYLE EVLERİNE GİDİYORDU

DHA'da yer alan habere göre ilçede taksicilik yapan Sunay Sorgun (29), eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı.

TARTIŞMA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

PEŞİNE DÜŞÜP KALBİNDEN BIÇAKLADI

Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.