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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı! - Son dakika Tekirdağ haberleri

        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 29 yaşındaki Sunay Sorgun, yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:57
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        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
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        Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesinde önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak´ta meydana geldi.

        EŞİYLE EVLERİNE GİDİYORDU

        DHA'da yer alan habere göre ilçede taksicilik yapan Sunay Sorgun (29), eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı.

        TARTIŞMA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

        Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

        PEŞİNE DÜŞÜP KALBİNDEN BIÇAKLADI

        Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.

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