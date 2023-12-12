3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
Türkiye'nin bir tarafı baharı yaşarken, diğer tarafı kışı yaşıyor. Batıda güneş yüzünü gösterirken, doğu illerde kar yağışı etkili oluyor. Batıda çarşambadan itibaren sıcaklıklar 3 günlüğüne artarken, bu sıcaklık ilerleyen günlerde iç kesimlere kayacak. Ardında ise soğuk ve yağışlı hava geliyor... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...
Türkiye sınırları içinde iki mevsimi birden yaşadığımız günlerdeyiz. Doğu ve Güneydoğu’nun rakımı yüksek merkezlerinde kar yağarken hissedilen hava sıcaklıkları 0°C’nin altına düşüyor.
Geniş alanlarda kuvvetli kar yağışları olmasa da Türkiye’nin doğusunda hava sıcaklıkları kış ortalamalarına düştü. Şehirlerarası yolların yer yer buzlanma ve kar ile kapanma riski nedeniyle “kış normallerine” yaklaşan merkezlerin sayısı artıyor.
3 GÜNLÜK BAHAR
Batıda ise çarşamba ile birlikte hava 3 gün için ısınıyor. İstanbul yeniden 14-16°C’lere yükselirken, İzmir’de hava 20°C’lere yükseliyor. Bugünün çok bulutlu havası özellikle Marmara’da çarşamba ve perşembe daha açık olacak. Lodostan esecek rüzgarlar yeniden havayı yumuşatıyor.
İç Anadolu genelinde artık gece ayazı yaşanıyor, bölgenin doğu kısmındaki yüksekler bir süredir 0°C’nin altındaydı, Ankara son 2 günü ayazla geçirirken bu gece de başkentte soğuk ayaz olacak. Çarşamba ve perşembe geceleri ise ısınmayı Ankara dahil tüm İç Anadolu hissedecek.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Bu ısınmanın ardından hafta sonu Türkiye’yi yeni bir soğuk ve yağışlı hava bekliyor. Tahminlerde İstanbul 17°C’den 7°C’ye düşüyor. Tıpkı son hafta sonu yaşanan biçimde cumartesi ve pazarın yarısı yağmurla birlikte soğuk geçecek görünüyor. Bu soğuma sırasında Trakya, İstanbul’a göre 5-6°C daha soğuk bir ortamın içinde kalıyor. Edirne-Kırklareli-Tekirdağ çevresine cumartesi-pazar aralığında kar yağabilir.
Kar şehirlerarası yolları muhtemelen kilitlemeyecek hatta büyük kısmı karla karışık yağmur formunda olacak. Yine de İstanbul-Edirne yönünde yağışın ve soğuk havanın etkisiyle trafik cumartesi ve pazar aksayabilir, bu duruma hazırlıklı yola çıkılmasında yarar var. Hafta sonu tahminleri için gelecek güncellemeleri yakından takip edelim.