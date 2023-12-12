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        Depremlerin yıktığı tarih yeniden canlanacak! Çalışmalar başladı

        Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi yapı ile yanındaki Adalı Konağı'nın yeniden inşası için çalışmalara başlandı. Tarihi iki yapıda, ilk aşamada molozlar ayrıştırılıyor. Aslına uygun olarak inşa edilecek iki yapıdaki çalışmaların, iki yılda tamamlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:46
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        Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi yapı ile yanındaki Adalı Konağı yeniden inşa edilecek.

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        Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı, 2021'e kadar özel sektör tarafından çeşitli iş kolları için kullanıldı.

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        Hatay Valiliği'nce satın alınarak kamulaştırılan ve aslına uygun restore edilen bina, 23 Temmuz 2021'de üst kısmında yer alan kütüphane ile Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak, yanındaki Adalı Konağı da Mutfak Sanatları Merkezi adı altında hizmete açıldı.

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        Şehrin en merkezi noktasında kültür sanat alanında Hataylılara hizmet eden tarihi bina, 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı.

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        Tarihi iki binanın yıkılmasının ardından bölge koruma altına alınarak, rekonstrüksiyon (yeniden yapım) ve restorasyon hazırlıkları gerçekleştirildi. Doğuş Grubu sponsorluğunda uzman ekiplerce çalışmalara başlanan tarihi iki yapıda, ilk aşamada molozlar ayrıştırılıyor.

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        Hummalı çalışmanın sürdüğü alanda, tarihi meclis binası ve Adalı Konağı'nın aslına uygun ayağa kaldırılması için çaba sarf ediliyor.

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        Tarihi iki yapıdaki çalışmaların, 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat'taki depremlerin kentte çok sayıda yapıya zarar verdiğini hatırlattı.

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        Bunların arasında tarihi meclis binası ve Adalı Konağı'nın da yer aldığını anlatan Masatlı, "Bütün alanlarda pek çok çalışma yürütmekle beraber tarihi mirasımızı da süratle ayağa kaldırmak için pek çok çalışma yürütmekteyiz. Bunlardan biri de meclis binamız ve Adalı Konağı'nın tekrar restorasyon ve rekonstrüksiyon yapılarak ihya edilmesidir" dedi.

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        Tarihi binadaki mozaiklerin, karoların, tavan aksamı, pencere ve kapı çerçevelerinin ayıklanıp numaralandırıldığını ifade eden Masatlı, çıkan sağlam yapıların restorasyon ve rekonstrüksiyonda kullanılacağını söyledi.

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        Tarihi meclis binası ve konakta 120 kazıkla zemin sağlamlaştırması yapılacağını belirten Masatlı, şunları kaydetti: "Burada anı çok fazla, burası 1933 ve 1936 yıllarında Rasim Adalı tarafından yaptırtılmış. Hatay Devleti'nin tarihi kararlarının alındığı ilk meclis toplantısı da burada yapılmış. Tabii devamında farklı amaçlarla yıllarca burası kullanılmış" dedi.

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        "2019'da da yeniden restorasyon görmüş ve restorasyon sonrasında da burasına bir kültür merkezi, devamında da bir mutfak sanatları merkezi şeklinde 2 fonksiyon yüklenmiş" diyen Vali Masatlı, şöyle devam etti: "Burası, buradaki insanlarımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet etmiş. Tabii bu halini görünce insan biraz duygulanıyor ama şuna inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki inşallah yeniden ihya edeceğimiz tarihi meclis binamız ve Adalı Konağı'mız eskisinden daha fonksiyonel olacak ve daha önemli hizmetlere imza atacak."

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