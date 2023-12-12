Tarihi meclis binası ve konakta 120 kazıkla zemin sağlamlaştırması yapılacağını belirten Masatlı, şunları kaydetti: "Burada anı çok fazla, burası 1933 ve 1936 yıllarında Rasim Adalı tarafından yaptırtılmış. Hatay Devleti'nin tarihi kararlarının alındığı ilk meclis toplantısı da burada yapılmış. Tabii devamında farklı amaçlarla yıllarca burası kullanılmış" dedi.

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"2019'da da yeniden restorasyon görmüş ve restorasyon sonrasında da burasına bir kültür merkezi, devamında da bir mutfak sanatları merkezi şeklinde 2 fonksiyon yüklenmiş" diyen Vali Masatlı, şöyle devam etti: "Burası, buradaki insanlarımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet etmiş. Tabii bu halini görünce insan biraz duygulanıyor ama şuna inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki inşallah yeniden ihya edeceğimiz tarihi meclis binamız ve Adalı Konağı'mız eskisinden daha fonksiyonel olacak ve daha önemli hizmetlere imza atacak."