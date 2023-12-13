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        Nazilli Belediyespor itiraz etti

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan mali kriterlerin yerine getirilememesi nedeniyle aldığı 3 puan silme cezasına itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:40
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        Nazilli Belediyespor itiraz etti
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan mali kriterlerin yerine getirilememesi nedeniyle aldığı 3 puan silme cezasına itiraz etti.

        Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, vergi ve sigorta borcu nedeniyle aldıkları cezaya 30 bin TL'lik başvuru harcını yatırarak itirazda bulunduklarını belirtti. Kulübün 891 bin TL'si vergi, 1 milyon 400 bin TL'si ise SGK olmak üzere 2 milyon 291 bin TL'lik eski borcu yüzünden puanının silindiğini söyleyen Şahin Kaya, gerekli itirazlarını yapıp kararı beklediklerini söyledi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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