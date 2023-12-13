Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da tüyler ürperten olay! Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni! - Son dakika Adana haberleri

        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!

        Adana'da, tartıştığı eski eşi 41 yaşındaki Fadime Korkusuz´u üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra eve kilitleyerek öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan 57 yaşındaki Muhammet Güleç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Çiftin boşanırken mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz´da kaldığı, Güleç´in de otomobili istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde, "Otomobilin devrini yapacaktı. Birden, `Niye buraya geldin?´ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" diyen Güleç, `Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme´ suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da kan donduran olay, 2 Kasım'da, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi´nde meydana geldi.

        BOŞANIP AYNI EVDE YAŞADILAR

        DHA'da yer alan habere göre 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç (57) ile Fadime Korkusuz (41), aynı evde yaşamaya devam etti.

        EŞİNİN ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz´un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı.

        ESKİ EŞİ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

        Şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim´de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

        ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

        Olay günü eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.´yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra Fadime Korkusuz´un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz´u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

        36 GÜN SONRA ÖLDÜ

        Komşularının ihbarıyla adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz´u sığındığı banyoda ağır yaralı buldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Korkusuz, Yanık Yoğun Bakım Ünitesi´nde entübe edildi. Hastanede 36 gün tedavi gören Fadime Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri `tehdit´, `hırsızlık´ ve `kasten yaralama´ suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet Güleç´i, Sarıçam ilçesindeki evine kaçarken otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan Güleç, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.

        OTOMOBİLİ DEVRETMESİ İÇİN BASKI YAPMIŞ

        Çiftin anlaşmalı boşanmalarının ardından mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz´da kaldığı, Güleç'in ise aracı devretmesi için eski eşine baskı yaptığı ortaya çıktı.

        "CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN" TUTUKLANDI

        Muhammet Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, "Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden `Niye buraya geldin?´ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" ifadelerini kullandı. Güleç, `Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme´ suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        Silahla kovaladı, kazaya yol açtı! Karar çıktı
        Silahla kovaladı, kazaya yol açtı! Karar çıktı
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?