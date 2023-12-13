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Sanığın Davi Pereira ve dedesi Walter Tilatti ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle her bir maktul için 15'er yıl hapsi, Cüneyt Eslik ile Alexandra Nardy'in yaralanmasına yol açtığı için de her bir mağdur için birer yıl hapsi istendi.