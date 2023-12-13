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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücüye dava açıldı - Güncel gündem haberleri

        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücüye dava

        Antalyaspor'un 35 yaşındaki futbolcusu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne yol açan şoför hakkında 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:51
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        Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücüye 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu Naldo'nun oğlu Davi Pereira ve kayınpederi Walter Tilatti'nin öldüğü kazaya karışan sürücü Ferhat K. (23) hakkında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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        İddianamede, sanığın suç tarihinde saat 05.00'e kadar alkol aldığı, daha sonra gittiği Konyaaltı sahilinde de alkol almaya devam ettiği belirtildi.

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        Sanığın, ortalama 200 promil alkollü olarak babasına ait 34 FG 4053 plakalı otomobili kullandığı, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Toroslar Caddesi 1286 Sokak'tan Toroslar Caddesi'ne çıkmak isterken, "Dur" levhası bulunmasına rağmen cadde üzerinde seyir halindeki Walter Tilatti idaresindeki 07 ACP 207 plakalı araca sol ön tarafından çarptığı aktarıldı.

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        İddianamede, Tilatti idaresindeki otomobilde bulunan Davi Pereira'nın camdan fırlayarak kaldırıma düştüğü, yana savrulan aracın Cüneyt Eslik (37) yönetimindeki 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptığı belirtilerek, kazada Davi Pereira ve Walter Tilatti'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki Alexandra Nardy'nin ağır derece, motosiklet sürücüsünün ise ortada derece yaralandığı kaydedildi.

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        Sanığın alkollü olduğu için kaza anını hatırlamadığı vurgulanan iddianamede, "Sanık alkollü olarak 'Dur' levhası bulunan kavşağa durmaksızın ve yavaşlamadan hızlı şekilde girerek, maktul Walter Tilatti'nin idaresindeki araca çarpmıştır. Walter Tilatti'nin aracının da yan tarafında bulunan Cüneyt Eslik yönetimindeki motosiklete çarpmasıyla, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına' sebebiyet vererek, üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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        Sanığın Davi Pereira ve dedesi Walter Tilatti ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle her bir maktul için 15'er yıl hapsi, Cüneyt Eslik ile Alexandra Nardy'in yaralanmasına yol açtığı için de her bir mağdur için birer yıl hapsi istendi.

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        OLAY

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül 2023'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim'de, dedesi Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

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        #ANTALYASPOR
        #son dakika haberi
        #Naldo
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