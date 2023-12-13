İzmir'de olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta, saat 17.00 sıralarında, Dikili ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33), eşinden şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı (35) ile Hanife Çakıcı, tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Haydar Çakıcı, eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hanife Çakıcı'nın öldüğünü belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Tutuklanan Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dedi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından Haydar Çakıcı hakkında, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haydar Çakıcı, mahkemedeki savunmasında, Hanife Çakıcı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi. Yargılama süresinde Hanife Çakıcı'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.

Haydar Çakıcı, 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife Çakıcı'yı temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık, aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirtti. Savunmaların ardından karar açıklandı.

"HİDDET VE ŞİDDETLİ ELEMİN ETKİSİYLE EYLEM"

Heyet, sanığı 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine 'eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN GEREKÇESİ

Sanık Haydar Çakıcı'nın, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Sanığın, eşi Hanife Çakıcı'yı öldürmeye yönelik olduğuna dair mahkeme tarafından tam bir kanaate varıldığı kararda yer aldı. Sanığın öldürmeye elverişli bıçakla Hanife Çakıcı'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu, eylemin 'Eşi olan kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğuna mahkemenin kanaat getirdiğine yer verildi.

"EVLİLİK BİRLİĞİ SÜRERKEN YASAK AŞK"

Haksız tahrik yönünden yapılan değerlendirme de gerekçeli kararda belirtildi. Suç tarihinden önce yaklaşık 16 yıldır evli olan Çakıcı çiftinin arasında sorunlar olduğu, öldürülen Hanife Çakıcı'nın C.G. adlı adam ile gönül ilişkisi olduğu, ölen kadının telefonunda buna ilişkin fotoğraf ve yazışmaların bulunduğu, evlilik birliği sürerken yasak ilişki yaşayıp, sanık Haydar Çakıcı'yı aldattığı da kararda yer aldı.

"GURUR KIRICI VE RENCİDE EDİCİ"

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen sanık Çakıcı'nın, sadakat yükümlülüğünü ihlal eden bu davranışlar nedeniyle atılı suçu işlediği kaydedildi. Hanife Çakıcı'nın evlilik birliği içerisinde sanığı başka biriyle aldatması yanında, aldattığı kişiyle yaptığı konuşmalarda sanık aleyhindeki gurur kırıcı ve rencide edici mesajlaşmaların da sanık tarafından görüldüğü de kararda belirtildi.

SANIK LEHİNE TAHRİK İNDİRİMİ

Hanife Çakıcı'dan kaynaklı haksız hareket teşkil eden eylemlerin yarattığı ruhsal durum, hiddet ve şiddetli elemin etkisi birlikte değerlendirilerek sanık Haydar Çakıcı lehine haksız tahrik indirimi uygulanarak, 'Eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verildiği gerekçeli kararda vurgulandı.