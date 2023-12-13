Galatasaray'da dev kayıp! Para ödülü Kopenhag'a kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalması halinde elde edeceği büyük para ödülünü de Kopenhag'a kaptırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti.
Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kopenhag ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek.
AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
ÜST ÜSTE 5. KEZ GRUP AŞAMASINDA VEDA ETTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.
"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.
Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.
DEVLER LİGİ KARNESİ ZAYIF
Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.
"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü.
12,4 MİLYON EURO KAÇTI!
Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon euro parayı da kasasına koyacaktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon euroluk gelirle kapattı.
DANİMARKA'DA KAYIP...
Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.
Avrupa kupalarında Kopenhag'a konuk olduğu 2 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda karşılaştığı Randers ile de berabere kaldı.